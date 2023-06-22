С начала года на валютный рынок влияют главным образом экономические факторы, а не психологические.

С 26 июня по 2 июля наличный валютный рынок будет находиться в состоянии "относительного покоя": так, при незначительных текущих курсовых колебаниях, которые не превысят 0,5 грн, курсовые рамки будут иметь такой вид: 37-38 грн/долл. и 40-41, 5 грн/евро. Такой прогноз в комментарии УНИАН предоставил начальник департамента казначейства "Глобус Банка" Тарас Лесовой.

"Однако наличный курс доллара будет пытаться зацепиться на нижние отметки коридора колебаний - это, соответственно, 37 грн, а евро наоборот будет "тянуться" к верхним курсовым пределам в 41,5 грн. наличный курс от официального будет отделять лишь 2-2,5%, что является достаточно небольшим разрывом, способным немного снизить интерес граждан к любым попыткам "сыграть" на разнице курсов",-сказал эксперт.

По словам Лесового, также характерными для следующих 7 дней могут стать внезапные, но кратковременные переходы "курсовой границы", то есть доллар будет срываться "вниз" за 37 грн (то есть приближаясь к официальному курсу доллара), а евро "вверх" - за 41,5 грн. но в любом случае наличный курс будет возвращаться в очерченные границы колебаний.

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Эксперт отметил, что с начала года на валютный рынок влияют главным образом экономические факторы, а не психологические, и на следующей неделе вряд ли это как-то изменится.

"Таким образом, на следующей неделе ситуация на наличном валютном рынке существенно не изменится, рынок будет находиться под действием майско-июньских трендов крепкой гривны, баланса между спросом и предложением, постепенном росте экономики страны и при мощной международной финансовой поддержке Украины", - резюмировал Лесовой.

Курс валют сегодня-данные на 22 июня 2023

Как сообщал УНИАН, наличный курс гривни к доллару в банковских обменниках Киева сегодня, 22 июня, в очередной раз остался на прежнем уровне - 37,30 грн/долл. Относительно евро курс гривны также не изменился и составляет 40,90 грн/евро.

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