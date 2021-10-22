В Украине введут накопительную пенсионную систему / фото УНИАН
При действующей солидарной пенсионной системе молодые люди не могут рассчитывать на достойную пенсию.
Об этом в эфире программы "Право на владу" заявил глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.
Он рассказал, что до конца года в парламенте должен быть в первом чтении принят законопроект о накопительной пенсионной системе. При этом Гетманцев подчеркнул, что при действующей солидарной пенсионной системе "молодые люди не могут рассчитывать на достойную пенсию".
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Накопительные пенсии: что необходимо знать
- Кабинет министров планировал в 2021 году начать внедрение в Украине накопительной пенсионной системы.
- Премьер Шмыгаль заявил, что запуск в Украине накопительной пенсионной системы в ближайшие 10-15 лет позволит привлечь инвестиционный ресурс в размере до 50 млрд долл.
- В июле этого года Кабинет министров утвердил Национальную комиссию по ценным бумагам и фондового рынка в качестве органа лицензирования в системе накопительного пенсионного обеспечения.
- 3 августа 2021 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о том, что в Украине планируется введение социальных пакетов с накопительными пенсиями с 2023 года.
- 17 августа 2021 года был обнародован проект запуска накопительной пенсии.
- В Министерстве социальной политики ожидают принятия в первом чтении законопроекта об обязательных пенсионных накоплениях этой осенью.