Его объем пересечет черту в 8 триллионов гривень.

Прогнозируемый объем госаборга Украины в 2024 году составит более 8,18 триллиона гривень или 104,6% от валового внутреннего продукта.

Об этом говорится в пояснительной записке к проекту государственного бюджета Украины на следующий год, который Кабинет министров подал на рассмотрение в парламент. При этом в правительстве отмечают, что, учитывая структуру государственных заимствований в 2023 году и прогнозных заимствований в 2024 году, на конец 2024 года доля государственного внутреннего долга составит 20% от объема государственного долга, а доля государственного внешнего долга 80% соответственно.

Также разработчики документа указывают на то, что в 2024 году Украина должна выплатить 606,47 млрд грн на погашение госдолга. Из этой суммы 184,9 млрд – это погашение государственного внешнего долга, а еще 421,57 млрд – погашение государственного внутреннего долга.

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Кроме того, в следующем году государство должно уплатить 422 млрд грн в виде платежей по обслуживанию государственного долга. Из них 254,4 млрд – обслуживание государственного внутреннего долга, а 167,6 млрд – обслуживание государственного внешнего долга.

Еще 12,3 млрд грн в 2024 году Украина должна оплатить по кредитам, привлеченным под государственные гарантии.

Рост госдолга Украины-что известно

Из-за полномасштабного российского вторжения объем государственного долга Украины приближается к знаковой отметке в 100% от валового внутреннего продукта, тогда как в 2021 году он составлял 43,3% от ВВП.

По состоянию на конец июля текущего года государственный и гарантированный государством долг составил 4,86 триллиона гривень или почти $133 миллиарда.

По оценкам Международного валютного фонда, к концу текущего года соотношение государственного долга к ВВП может вырасти до 98,3%.

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