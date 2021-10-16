Именно этот хор участвует в пропагандистских мероприятиях, а также дает концерты в самом оккупированном Крыму.

Группа активистов и представителей неправительственных организаций провела в столице Литвы Вильнюсе акцию протеста против исполнителей, которые дают концерты на оккупированных территориях Украины.

Акция протеста прошла около одной из столичных гостиниц во время концерта Патриаршего хора Московского Свято-Данилова монастыря.

По словам одного из организаторов протеста, члена вильнюсской украинской общины Алекса Матвеева, смысл акции состоит в том, чтобы побудить частный сектор не сотрудничать с исполнителями, поддерживающими враждебные политические режимы.

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"Именно этот хор участвует в пропагандистских мероприятиях – например, по случаю очередной годовщины оккупации Крыма, а также дает концерты в самом Крыму. Насколько мне известно, государственные учреждения отказались организовывать их выступление, и по этому поводу, как мы знаем, даже была встреча с министром культуры. Но в данном случае мы хотим обратиться к частным организаторам, поскольку мне кажется, что они этого сигнала, который посылают власти, еще не поняли и, похоже, не хотят понимать", - пояснил Матвеев в интервью Радио LRT.

В этом месяце в Литве также планировался концерт российского пианиста Николая Луганского, ранее выступавшего в оккупированном Донецке. Однако позже было объявлено, что этот концерт не состоится.

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Автор: Ирина Погорелая