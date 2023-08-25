Наше государство привлекает "длинные" кредиты по низким ставкам.

Государственный долг Украины достиг показателя 128,8 млрд долларов и из-за полномасштабного российского вторжения приближается к угрожающей отметке в 100% к валовому внутреннему продукту, однако по состоянию на сегодня это не является катастрофой для национальной экономики. Об этом говорится в статье УНИАН "Финансовая (не)зависимость. Как будем вылезать из долговой ямы".

Директор по аналитике Concorde Capital Александр Паращий отметил, что в настоящее время наше государство привлекает значительный объем кредитных ресурсов от Евросоюза в виде макрофинансовой помощи.

Эти кредиты рассчитаны на 30 лет, к тому же, первые выплаты по ним предусматриваются через десять лет, когда экономическое положение в стране должно улучшиться. Кроме того, ЕС компенсирует процентную ставку по этим займам, то есть, по сути, они являются беспроцентными.

Видео дня

"Раньше у нас долг к ВВП был 50-60%, но очень краткосрочный – в течение 5-7 лет весь этот долг нужно было вернуть. Соответственно, каждый год были очень большие выплаты. То, что мы сейчас привлекаем, например, от ЕС, или ОВГЗ от НБУ в прошлом году, – это очень долгий долг, до 30 лет. Соответственно, в ближайшие годы этот долг не будет на нас давить, его не надо будет возвращать через год-два", - пояснил он в комментарии УНИАН.

Также єксперт указал на то, что уже в 2025 году расходы на обслуживание (погашение процентов по государственным займам) и непосредственное погашение госдолга (погашение тела кредита) составят лишь 8% от ВВП, а в дальнейшем будут уменьшаться.

"Единственная проблема, что пока мы до 2025 года дойдем, то долг будет еще больше. Поэтому задачей правительства является то, чтобы расходы на его обслуживание были как можно меньше", - добавил Паращий.

Такое же мнение высказывает и правительственный уполномоченный по вопросам управления государственным долгом Юрий Буца, по словам которого важнейшим является показатель не столько объема долга, а то, насколько дешевым для государства является его обслуживание.

"Во время войны мы не сможем уменьшить объем долга. Поэтому он должен быть максимально дешевым в обслуживании и максимально растянутым во времени. Конечно, после войны встанет вопрос, как мы сможем сократить дефицит бюджета, учитывая, что будут расходы на восстановление, и сможем ли мы эти расходы покрыть из других источников", - отметил Буца.

Госдолг Украины

Из-за полномасштабного российского вторжения Украина вынуждена ежемесячно покрывать дефицит государственного бюджета в размере 4-5 млрд долларов. Для этого в основном используются кредиты от западных партнеров и международных финансовых организаций.

Уже в 2022 году государственный долг Украины увеличился на 13,4 миллиарда долларов – до $120 млрд, а в первые шесть месяцев 2023 года этот показных вырос еще на 15,6%, достигнув $128,8 млрд.

По оценкам Международного валютного фонда, к концу 2023 года соотношение государственного долга к ВВП может вырасти до 98,3%.

Вас также могут заинтересовать новости: