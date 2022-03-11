Среди прочего, расходы на Верховную раду сокращаются на 295 млн грн.

Кабинет министров сократил расходы общего фонда государственного бюджета на 50,864 млрд грн, которые будут переданы в резервный фонд госбюджета на нужды обороны.

Об этом говорится в правительственной постановлении № 245 от 10 марта 2022 года.

Среди прочего, расходы на Верховную раду сокращаются на 295 млн грн, на обеспечение работы правительства - на 90,8 млн грн, на статистические наблюдения - на 499 млн грн, на государственную поддержку кинематографии - на 1,545 млрд грн, на Государственную судебную администрацию Украины - на 541 млн грн.

Кроме этого, сокращаются расходы на различные программы министерств и ведомств.

Напомним, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались на украинскую территорию. Противник сначала бомбил военные объекты, а затем атаковал и мирные населенные пункты, в частности, Киев, Чернигов, Мариуполь, Харьков, Херсон и Житомир.

Анна Маляр 7 марта сообщила, что армия РФ несет огромные потери и не может выполнить поставленные перед ней задачи.

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