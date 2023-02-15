Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, вернут Украине в соответствии с международным соглашением.

Федеральный совет Швейцарии (правительство) начал процедуру административной конфискации активов окружения экс-президента Украины Виктора Януковича на общую сумму 130 млн швейцарских франков.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины. Речь идет об активах, замороженных после Революции Достоинства в феврале 2014 года. Они принадлежали лицам, в отношении действий которых детективы НАБУ осуществляли досудебное расследование в отдельных уголовных процессах, в том числе совместно с компетентными органами Швейцарии.

Отмечается, что после начала полномасштабной агрессии РФ в прошлом году Федеральный совет начал рассматривать дела о конфискации по закону об иностранных незаконных активах (FIAA). Так, 25 мая 2022 года было начато первое производство по конфискации примерно 100 млн швейцарских франков. После дальнейших обсуждений Федеральная совет поручил начать еще одно производство в отношении 30 млн швейцарских франков, в результате чего общая сумма активов, подлежащих конфискации, превысила 130 млн франков.

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В то же время по информации Федерального совета, активы будут оставаться замороженными до окончательного решения системы административной юстиции Швейцарии о конфискации. Любое имущество, которое будет окончательно конфисковано, будет возвращено украинскому народу в соответствии с международным соглашением.

Активы окружения Януковича в Швейцарии

1 марта 2021 года в Швейцарии заявили, что активы бывшего президента Украины Виктора Януковича и лиц из его окружения могут быть заморожены еще на три года.

В феврале 2014 года правительство Швейцарии решило заморозить счета около 20 лиц в банках Конфедерации, в том числе Януковича и его сына Александра, Сергея Арбузова, Николая Азарова и других бывших членов украинского правительства. Речь идет о сумме в размере 70 млн швейцарских франков.

Швейцария до сих пор ожидает судебных решений в отношении представителей режима Януковича для ускорения возвращения украденных активов. 15 декабря 2016 года посол Швейцарии в Украине Гийом Шойрер отмечал, что возвращение в Украину активов Януковича без судебных решений об установлении их незаконного происхождения маловероятно.

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