Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы.

Кабинет министров на внеочередном заседании 31 мая одобрил Бюджетную декларацию на 2022-2024 годы.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Читайте такжеМинфин начал подготовку бюджетной декларации на три года

«Бюджетная декларация на 2022-2024 годы - это видение правительством бюджетной политики на среднесрочную перспективу. Документ определяет основные бюджетные показатели, цели государственной политики в соответствующей сфере с показателями их достижения и является основой для составления проекта государственного бюджета на 2022 год», - сказано в сообщении.

Документ содержит общие показатели доходов и финансирования госбюджета, общие предельные показатели расходов госбюджета, размер минимальной заработной платы, прожиточного минимума и другие цели государственной политики.

Отмечается, что в среднесрочной перспективе усилия правительства будут направлены на поддержку макроэкономической стабильности, стимулирование экономики для преодоления негативных последствий, вызванных ограничительными мерами в связи с COVID-19.

Согласно сообщению, среди приоритетов бюджетной политики, определенных бюджетной декларацией, указаны усиление обороноспособности и безопасности государства; развитие агропромышленного комплекса; развитие административных услуг и их цифровизация; усиление энергонезависимости.

Также приоритетами бюджетной политики являются создание эффективной и совершенной системы осуществления социальной поддержки и пенсионного обеспечения населения; обеспечение качественного, современного, доступного и инклюзивного образования; обеспечение качественного уровня медицины, а также повышение уровня прозрачности в управлении государственными финансами.

Кроме того, в одобренной правительством Бюджетной декларации даны предложения по изменениям в Налоговый кодекс Украины, которые станут ресурсной базой для увеличения доходов госбюджета в среднесрочный период.

Бюджетная декларация: что необходимо знать

7 февраля 2020 года Министерство финансов Украины начало процесс подготовки декларации на 2021-2023 годы, обязав распорядителей бюджетных средств до 14 февраля подать свои предложения.

14 мая 2021 года Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел подготовку Бюджетной декларации на 2022-2024 годы.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Жирий