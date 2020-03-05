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Кабмин Гончарука закладывал в бюджетную декларацию доллар по 30 гривень

17:44, 05 марта 2020
Финансы
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Алексей Гончарук / REUTERS

Отправленный вчера, 4 марта, в отставку Кабинет министров Украины под руководством премьер-министра Алексея Гончарука закладывал в трехлетнюю бюджетную декларацию на 2020-2022 годы среднегодовой курс гривни к доллару на уровне 28,2 гривни/доллар, 29,4 гривни/доллар и 30 гривень/доллар, соответственно.

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Как говорится в проекте декларации, опубликованном на сайте Министерства финансов, курс на конец года на этот период закладывался на уровне 29,4 гривни/доллар, 30,5 гривни/доллар и 30,7 гривни/доллар, соответственно.

Отмечается, что полноценная трехлетняя бюджетная декларация была подготовлена в Украине впервые, но не была утверждена правительством.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины в феврале начало процесс подготовки трехлетней бюджетной декларации, обязав распорядителей бюджетных средств до 14 февраля подать свои предложения.

Минфин планировал представить декларацию на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.

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