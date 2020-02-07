Минфин начал подготовку бюджетной декларации на три года

Распорядители бюджетных средств должны до 14 февраля подать свои предложения.

Министерство финансов Украины начало процесс подготовки бюджетной декларации на 2021-2023 годы, обязав распорядителей бюджетных средств до 14 февраля подать свои предложения.

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Как сообщается на сайте Минфина, предложения должны содержать информацию о цели государственной политики в среднесрочной перспективе, перечне бюджетных программ для реализации этой цели, информацию об изменениях в структуре бюджетных программ на три года и перечень информации отраслевой направленности для подготовки декларации.

В Минфине напомнили, что бюджетная декларация определяет принципы бюджетной политики и показатели государственного бюджета на среднесрочный период, а также является основой для подготовки проекта госбюджета и прогнозов местных бюджетов.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в декабре 2018 года приняла закон о внесении изменений в Бюджетный кодекс относительно введения среднесрочного бюджетного планирования.

По информации Министерства финансов, декларация должна быть представлена на рассмотрение Кабинета министров до 15 мая.