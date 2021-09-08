Правительство утвердило методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду.

Кабинет министров утвердил методику определения разницы в тарифах на тепло и горячую воду для теплогенерирующих предприятий.

Об этом во время вступительного слова на заседании правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Разница между рыночными тарифами на тепло и горячую воду и теми, по которым платили граждане, это десятки миллиардов гривень. Эту разницу мы компенсируем теплокоммунэнерго, что даст им возможность беспрепятственно пройти отопительный сезон", - сказал он.

Также Шмыгаль добавил, что этот шаг позволит местным властям взять на себя ответственность за тарифы на тепло и горячую воду, а также навести порядок с коммунальными предприятиями.

Штрафные санкции для теплокоммунэнерго:

В июле Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект, которым отменяются штрафные санкции для предприятий теплокоммунэнерго (ТКЭ) за неуплату за потребленный газ.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, он отменяет начисление штрафных санкций на задолженность за газ, которая возникла после 1 мая 2020 года, а также дает возможность предприятиям теплокоммунэнерго реструктуризировать имеющуюся задолженность за потребленное голубое топливо на 5 лет. Кроме этого, он накладывает запрет на начисление пени и штрафов со стороны поставщиков газа по категории население.

В ассоциации "Укртеплокоммунэнерго" отметили, что этот законопроект, в случае принятия, решит ряд жизненно важных проблем ТКЭ. В частности, позволит реструктуризировать долги за потребленный газ на 5-7 лет, разблокирует арестованные банковские счета ТКЭ, отменит штрафные санкции "Нафтогаза".

Автор: Дмитрий Шварц