"Амбициозные задачи": в Минсоцполитики поделились планами повышения пенсий в 2021 году

Профильный министр рассказала об амбициозных задачах ведомства.

Министр социальной политики Марина Лазебная поделилась планами относительно повышения пенсий в Украине в 2021 году.

Об этом она рассказала в эфире телеканала "Украина 24".

Читайте такжеВ Украине обновили показатель зарплаты для расчета пенсий

"В следующем году мы перед собой ставим амбициозные задачи, чтобы Пенсионный фонд, государственный бюджет нам позволили создать программы повышения пенсий. Такая программа в 2021 году будет очередной. Если будет повышена минимальная зарплата, то у нас в январе, например, минимальная пенсионная выплата для людей, которым 60-65 лет, у мужчины 35 лет стажа, а у женщины 30 – будет составлять 2400 грн. Если минимальная зарплата будет повышена с июля, то эти параметры будут 2600 грн", - рассказала Лазебная.

Министр также сообщила, что в марте должна пройти плановая индексация пенсий.

"И главное – мы с Минфином ведем расчеты по повышению прожиточного минимума", - добавила она.

Как сообщал УНИАН, в Минфине уверены, что в Украине нет проблем с выплатой пенсий.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram