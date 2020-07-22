В Минфине уверены, что в Украине нет проблем с выплатой пенсий

Общие расходы бюджета Пенсионного фонда достигают 481 миллиарда гривень.

В Украине нет проблем с выплатой пенсий, и в этом году из госбюджета в Пенсионный фонд поступит 202 миллиарда гривень.

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Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Украины со ссылкой на заместителя министра финансов Романа Ермоличева.

"Общие расходы бюджета Пенсионного фонда достигают 481 миллиард гривень. Основными источниками покрытия этих расходов являются поступления по уплате единого социального взноса и средства госбюджета. В июне этого года уплата ЕСВ выросла по сравнению с июнем прошлого года. То есть просели апрель-май, но июнь ушел в плюс на 449 миллионов гривень", - цитирует пресс-служба Ермоличева.

По его словам, самая маленькая пенсия в Украине установлена на уровне прожиточного минимума и составляет 1712 гривень. Но есть отдельные категории пенсионеров, у которых минимальная пенсия будет больше.

"Например, женщина, имея страховой стаж 30 лет, а мужчина - 35, получают минимальную пенсию в 2100 гривень. Самая большая пенсия ограничена десятью прожиточными минимумами. По состоянию на 1 июля это 17 тысяч 120 гривень", - приводятся в сообщении слова замминистра.

При этом Ермоличев подчеркнул, что отдельная категория пенсионеров, для которых такого ограничения нет, это судьи – у них средний размер пенсий составляет около 45,9 тысячи гривень.

"Всего пенсионеров в Украине 11 миллионов пенсионеров, которые получают 2-4 тысячи гривень - около 9 миллионов", - цитирует пресс-служба Ермоличева.

Как сообщал УНИАН, Пенсионный фонд Украины провел перерасчет пенсионных выплат с 1 июля 2020 года в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 гривень до 1712 гривень.

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