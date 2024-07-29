Отмечается, что второй вариант возможно будет легче принять.

Инициатива правительства о повышении военного сбора может быть не принята, но повышение налогов в том или ином виде все равно произойдет.

"Есть философия, которую предложило правительство - во многих местах взять понемногу … Они предложили такую модель. Существует другая модель - взять один налог, который имеет самую широкую базу обслуживания, а именно налог на добавленную стоимость и повысить его на определенный процент", - заявил глава Верховной Рады Руслан Стефанчук в интервью Українським новинам.

Политик считает, что многое будет зависеть от дискуссии в профильном комитете. По его словам, проект закона о повышении НДС будет проще принять, но альтернативы повышению налогов нет.

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"Мы осознаем, что мы можем либо увеличивать поступления в бюджет путем поднятия налогообложения, либо через эмиссию. Эмиссия - это не выход", - подытожил Стефанчук.

Повышение налогов в Украине - последние новости

В Верховной Раде озвучили дефицит бюджета Минобороны на 2024 год. Только на денежное обеспечение не хватает 36% от необходимой суммы, или 430 миллиардов гривень.

В связи с рядом финансовых проблем Украина впервые с начала российского вторжения собирается повысить налоги. Кабинет министров подготовил законопроект, которым предусмотрено повышение ряда налогов. В частности, военный сбор вырастет с нынешних 1,5% до 5% и более в отдельных случаях.

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