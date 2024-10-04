В парламенте поддержали повышение налогов для украинцев, сообщил нардеп / коллаж c фото ua.depositphotos.com и УНИАН (Надя Пришляк)

Налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, решение поддержали 19 членов комитета, воздержались - 3, против - 1. По его словам, правительство отказалось отсрочить нововведения на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС.

Среди основных решений:

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  • оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;
  • внедрение ВС для ФЛП;
  • 50% налог на банки;
  • увеличение минимального налогового обязательства для земель;
  • 25% НП (налог на прибыль) для финкомпаний;
  • переход на помесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц;
  • увеличение ренты на добычу щебня.

Кроме того, по сведениям политика, также предложено освобождение кэшбека от налогообложения:

"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября....але часть норм вступит задним числом, с 01 октября", - отметил Железняк.

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17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов. В частности, документ предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, а также дополнительный налог на сверхприбыли банков.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что налоги в Украине повысят "задним числом" с 1 октября, хотя закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября.

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