На следующей неделе ожидается голосование в парламенте.

Налоговый комитет поддержал ко второму чтению законопроект об историческом увеличении налогов №11416-д.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале, решение поддержали 19 членов комитета, воздержались - 3, против - 1. По его словам, правительство отказалось отсрочить нововведения на 1 ноября или частично заменить на повышение НДС.

Среди основных решений:

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оставили увеличение военного сбора с 1,5% до 5%;

внедрение ВС для ФЛП;

50% налог на банки;

увеличение минимального налогового обязательства для земель;

25% НП (налог на прибыль) для финкомпаний;

переход на помесячную отчетность по налогу на доходы физических лиц;

увеличение ренты на добычу щебня.

Кроме того, по сведениям политика, также предложено освобождение кэшбека от налогообложения:

"Рассмотрение в зале на следующей неделе, подпишут его уже во второй половине октября....але часть норм вступит задним числом, с 01 октября", - отметил Железняк.

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17 сентября Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о повышении налогов. В частности, документ предусматривает увеличение ставки военного сбора с 1,5% до 5%, распространение его на ФЛП, а также дополнительный налог на сверхприбыли банков.

Народный депутат Ярослав Железняк заявлял, что налоги в Украине повысят "задним числом" с 1 октября, хотя закон будет принят во втором чтении не раньше середины октября.

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