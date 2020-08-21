"Будет почти незаметным": Шмыгаль прокомментировал новое повышение минималки

По словам премьера, рост минималки на 277 гривень "должен разогреть экономику и повысить потребительский спрос".

Запланированное с 1 сентября повышение минимальной зарплаты не должно вызвать шок у бизнеса и способствовать увеличению тенизации экономики.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью, размещенном на сайте Кабинета министров.

"При 5 тысячах гривень никаких шоков не будет – предприниматели дополнительной нагрузки не заметят. Что касается 6 тысяч гривень – есть разные мнения. Мы видим, что конкуренция за рабочую силу в последнее время стимулировала бизнес в вопросах эффективности и поднятия зарплат. Таких предприятий около 80%. Другие должны подтягиваться. В любом случае уровень минимальной зарплаты – важный баланс между реальным сектором экономики и социальной обязанностью государства", - сказал Шмыгаль.

По его словам, правительство вместе с экспертами тщательно проанализировало последствия и преимущества постепенного увеличения уровня минимальной зарплаты, поэтому нынешнее повышение с 4723 до 5 тысяч гривень "будет почти незаметным как для людей, так и для экономики".

Для чего нужно повышение минималки

Премьер пояснил, для чего делается данное повышение. По его словам, в Украине низкая инфляция, замедляется потребительский спрос и "охлаждается" экономика, что является предвестниками экономического кризиса. Это может привести сначала к проблемам с зарплатами у предприятий и отсутствием оборотного капитала у банков, а затем наступят банкротства.

"Поэтому наша задача сегодня разогреть экономику и повысить потребительский спрос. Первый шаг в этом направлении – помощь пенсионерам. Мы проиндексировали пенсии, сделали соответствующие доплаты. Это важная составляющая социальной поддержки со стороны государства и эффективный механизм мягкого стимулирования потребительского спроса. Теперь надо делать второй шаг", - отметил Шмыгаль.

"Плюсы" от повышения минималки

По его словам, повышение минимальной заработной платы позволит вывести в официальную плоскость большую сумму фонда оплаты труда, а также поддержит работников бюджетной сферы с невысоким доходом.

Дальнейшее повышение минимальной зарплаты до 6 тысяч гривень в начале следующего года частично простимулирует сезонное посленовогоднее падение потребительского спроса. Повышение минимальной зарплаты до 6,5 тысячи гривень запланировано на июль – это середина отпускного сезона, когда деловая жизнь в стране замирает. В обоих случаях экономика не получит чрезмерного инфляционного давления, подчеркнул премьер.

Подробности повышения минималки

25 августа состоится внеочередное заседание парламента, на котором среди прочего будет рассмотрен вопрос о повышении минимальной зарплаты в стране до 5 тысяч гривень с 1 сентября.

Минимальная зарплата в Украине с 1 января 2020 года выросла на 550 гривень и составляет 4 723 гривни в месяц, или 28,31 гривни в час.

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Автор: Дмитрий Шварц