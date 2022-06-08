Президент Украины надеется, что мировые политики услышат эту позицию.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что ведущий бизнес и большинство в обществах Соединенных Штатов Америки и Европы считают, что санкций против РФ для прекращения войны недостаточно.

Об этом он сказал сегодня в своем вечернем видеообращении по результатам проведенных встреч.

Зеленский отметил, что сегодня общался с участниками инвестиционной конференции, организованной для обсуждения экономических перспектив нашего государства. Среди участников были представители крупнейших мировых фондов.

"Запад хотя и непубличным был, но все же очень весомый, мощный. Пригласил их инвестировать в Украину", - прокомментировал президент.

Также глава государства пообщался с участниками сообщества руководителей крупнейших американских компаний. По словам Зеленского, это уже 133-й такой саммит, и в этом году он объединил ведущие силы глобального бизнеса.

"Обсудили – как бизнес может помогать Украине выстоять. Призвал выходить с российского рынка и не поддерживать своими налогами эту войну. Для меня очень важно увидеть, что в такой аудитории, а это, еще раз подчеркну, - представители наиболее влиятельной части американского бизнеса считают, что санкции против России нужно усиливать. Следовательно, было бы правильным для политиков услышать эту позицию. Ведущий бизнес и большинство в странах Америки и Европы считают, что пока еще недостаточно давления на Российскую Федерацию для прекращения этой войны", - подчеркнул глава государства.

Напомним, у Зеленского назвали сроки первых поставок оружия из США по ленд-лизу.

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