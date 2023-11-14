Кроме того, в пакет вошли грузовики разного типа и танк разминирования.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5 и многое другое необходимого вооружения.

Как сообщает Министерство обороны Германии, в новый пакет вошли:

10 танков Leopard 1A5;

14 автомобилей Bandvagn 206;

5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;

1 танк Winsent 1 для разминирования;

10 БПЛА VECTOR;

14 наземных обзорных радаров GO12;

3 машины охраны границы;

4 8x8 hx81 тягачи и 4 полуприцепа;

16 грузовиков Zetros;

13 грузовиков MAN TGS;

1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.

Помощь Германии Украине

Несколько дней назад немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро.

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А 8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.

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