Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. В него вошли еще 10 танков Leopard 1A5 и многое другое необходимого вооружения.
Как сообщает Министерство обороны Германии, в новый пакет вошли:
- 10 танков Leopard 1A5;
- 14 автомобилей Bandvagn 206;
- 5 гусеничных носителей Warthog Ambulance;
- 1 танк Winsent 1 для разминирования;
- 10 БПЛА VECTOR;
- 14 наземных обзорных радаров GO12;
- 3 машины охраны границы;
- 4 8x8 hx81 тягачи и 4 полуприцепа;
- 16 грузовиков Zetros;
- 13 грузовиков MAN TGS;
- 1,4 млн патронов к огнестрельному оружию.
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Помощь Германии Украине
Несколько дней назад немецкий министр обороны Борис Писториус намекнул, что его страна удвоит военную помощь Украине на 2024 год до 8 млрд евро.
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А 8 ноября стало известно, что Rheinmetall получил заказ от правительства Германии на поставку Украине около 100 тыс. боеприпасов к минометам калибра 120 мм. Поставки должны начаться в ближайшее время и продолжаться в течение следующих двух лет.