Сумма первоначального финансирования проекта составляет 232 млн долларов.

В рамках нового проекта Всемирного банка более 100 000 семей в Украине получит помощь на проведение срочного ремонта жилья, поврежденного в результате российского вторжения.

Как сообщила пресс-служба организации, проект "Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей (HOPE)" позволит домовладельцам провести мелкий ремонт, например, заменить разбитые окна или отремонтировать поврежденную крышу. Средства на ремонт также будут предоставляться владельцам домов в многоквартирных домах, которые получили умеренные повреждения и не нуждаются в капитальном ремонте.

Отмечается, что по состоянию на февраль 2023 года общая стоимость нанесенного ущерба жилому сектору Украины, оценивалась более чем в 50 млрд долларов. Этот проект призван помочь отремонтировать примерно те две трети поврежденных жилых домов в стране, которые считаются пригодными для ремонта.

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"Это первоначальное финансирование на общую сумму 232 миллиона долларов США позволит возместить расходы на ремонт людям, чьи дома подверглись частичному повреждению, включая около 98 тыс. отдельных домов и 8 тыс. домохозяйств в 160 многоквартирных жилых домах в пяти регионах. Бенефициары получат компенсацию за ремонты", - говорится в сообщении.

Финансирование проекта HOPE состоит из займа Международного банка реконструкции и развития в размере 70 млн долларов, обеспеченного гарантией правительства Японии, и гранта в размере 162,5 млн долларов от многостороннего донорского Целевого фонда поддержки, восстановления и реформирования Украины. Впоследствии ожидается дополнительное финансирование в размере до 800 миллионов долларов от Всемирного банка и партнеров в виде кредитных гарантий, грантов и других взносов.

По оценкам, в результате вторжения пострадали около 1,4 млн жилых единиц (7% от общего жилищного фонда), в которых проживает 3,5 млн человек. Почти 87% поврежденного жилья - это многоквартирные дома; четыре из пяти поврежденных домов находятся в городских районах.

Восстановление поврежденного жилья в Украине

10 мая в Украине начала работу программа "єВідновлення", в рамках которой граждане могут получить компенсации в размере до 200 тыс. гривень на проведение ремонтных работ поврежденного жилья.

По состоянию на июль владельцы поврежденного жилья подали более 25 тыс. заявлений на компенсацию. Более 46% всех заявлений касались выплаты компенсации на ремонт частных домов, а более 53% - на ремонт квартир.

С 1 августа стартовал новый этап "єВідновлення" в "Дие" - украинцы могут подать заявление на получение компенсации за разрушенное имущество - ранее украинцы могли подать заявление в "Дие" относительно ремонта именно поврежденного имущества.

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