Средства будут направлены на здравоохранение, образование, выплату пенсий, программы социальной помощи и зарплату госслужащих.

В среду, 21 июня, Группа Всемирного банка объявила о предоставление дополнительной финансовой поддержки Украине на сумму 1,75 миллиарда долларов.

Как сообщила пресс-служба Всемирного банка, данное финансирование состоит из гарантированного Соединенным Королевством займа Всемирного банка на сумму 500 млн долларов, гранта на сумму 1,25 млрд долларов от США и гранта на сумму 15 млн долларов от правительства Финляндии.

Пакет финансовой поддержки предоставляется в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE)".

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Отмечается, что это дополнительное финансирование для проекта PEACE является продолжением ряда предоставленных ранее средств и будет направлено на дальнейшую поддержку в таких ключевых сферах, как здравоохранение, образование, выплата пенсий, программы социальной помощи и финансирование заработной платы работников, предоставляющих основные государственные услуги. Средства перечислят правительству Украины после того, как Всемирный банк получит соответствующее подтверждение об осуществлении согласованных расходов.

"Эта постоянная международная поддержка важна для того, чтобы помочь Украине удовлетворить свои впечатляющие потребности в финансировании в 2023 году... Вместе с нашими партнерами мы будем и дальше стоять бок о бок с народом Украины, поддерживая его всеми нашими финансовыми инструментами и советами", - сказала управляющий директор Всемирного банка по вопросам операционной деятельности Анна Бьерде.

В сообщении говорится, что вместе с объявленным сегодня финансированием Всемирный банк в настоящее время мобилизовал около 35 млрд долларов экстренного финансирования на поддержку народа Украины, включая обязательства и обещания доноров, в частности, США, Японии, Соединенного Королевства, Нидерландов, Испании, Норвегии, Германии и тому подобное.

Помощь Украине - что сообщалось ранее

Как сообщал УНИАН, глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о предложении выделить Украине 50 миллиардов евро кредитных средств. Таким образом Еврокомиссия предлагает ЕС покрыть 45% потребностей Украины в финансировании для восстановления страны на ближайшие 4 года. При этом с начала полномасштабного вторжения РФ Евросоюз выделил Украине экономическую помощь на сумму 38 миллиардов евро.

Также 21 июня стало известно, что Европейский инвестиционный банк выделит 840 миллионов евро на реализацию в 2023 году приоритетных проектов восстановления инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Соединенного Королевства Риши Сунак во время конференции по восстановлению Украины заявил, что Великобритания предоставит Украине долгосрочные кредитные гарантии, благодаря которым появится возможность привлечь 3 миллиарда долларов в течение трех лет.