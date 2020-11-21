В Польше с 7 ноября ввели жесткий карантин: закрыты торговые центры, учреждения культуры, кафе и рестораны.

В Польше с 7 ноября ввели строгий карантин \ фото REUTERS В Польше с 7 ноября ввели строгий карантин \ фото

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил план смягчения эпидемических ограничений, который призван сократить экономические убытки, вызванные пандемией.

Читайте такжеРеформа банков: НБУ запустил общий проект с Польшей и ЛитвойТак, со следующей субботы, 28 ноября, при условии соблюдения строжайшего санитарного режима смогут возобновить работу торговые центры, сообщаетПольское радио.

Глава польского правительства отметил, что эпидемическая ситуация с в стране остается серьезной, несмотря на относительную стабилизацию числа новых заражений, которая наблюдается в последние дни.

«Мы встречались с представителями разных отраслей, которые пообещали нам строго ограничивать количество своих клиентов, как это сейчас делают продовольственные магазины и аптеки, чтобы соблюдать строжайший санитарный режим», - отметил польский премьер.

Моравецкий также сообщил, что кафе и рестораны, а также музеи, кинотеатры и спортзалы останутся закрытыми по меньшей мере до 27 декабря. По словам премьера, решения о дальнейших шагах будет принято перед Рождеством 25 декабря.

Коронавирус в Польше

По последним данным Минздрава Польши, с начала пандемии в стране подтверждено 843 тыс. 475 случаев заражения коронавирусом, умерли 13 тыс. 288 человек.

За последние сутки выявлены 24 тыс. 213 новых инфицированных, 574 человек умерли.

В Польше в связи с резким ростом случаев COVID-19 с 7 ноября ввели жесткий карантин.

Закрыты театры, кинотеатры, музеи, художественные галереи, другие развлекательные заведения. Также введены ограничения на пребывание людей в церквях и магазинах. С 9 ноября на дистанционное обучение перешли все учащиеся школ.

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Автор: Виктория Токарева