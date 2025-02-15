По словам американских чиновников, Зеленский отказался подписывать такой документ.

Администрация президента Дональда Трампа предложила Украине предоставить США 50% собственности на полезные ископаемые в государстве. Бонусом после этого будет размещение в Украине американских войск в случае заключения соглашения с РФ о прекращении огня. Об этом сообщили четыре американских чиновника для NBS News.

По словам двух чиновников, соглашение о владении будет не столько платой за полезные ископаемые, сколько способом для Украины возместить США миллиарды долларов за оружие и поддержку, которую получал Киев с февраля 2022 года.

В частности министр финансов США Скотт Бессент представил президенту Владимиру Зеленскому предложение о владении США половиной полезных ископаемых Украины в проекте контракта, который он принес на их встречу.

Видео дня

В то же время американские чиновники заявили, что Зеленский отказался подписывать документ, отметив, что ему нужно ознакомиться с ним и проконсультироваться с другими.

Тогда президент Украины отметил, что он вместе с командой "сделают все, чтобы изучить все детали документа" до прибытия в Мюнхен, где он встретился в пятницу с вице-президентом Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в кулуарах конференции по глобальной безопасности.

В свою очередь американские чиновники подчеркнули, что многие украинские полезные ископаемые находятся на территориях, которые сейчас оккупированы Россией.

Полезные ископаемые Украины для США - что известно

Как писал УНИАН, Украина передала США проект нового соглашения по полезным ископаемым. В то же время в администрации Трампа отметили, что этот документ является важным с точки зрения президента США, чтобы решить войну в Украине максимально быстро.

В то же время военный эксперт Иван Ступак считает, что США потратят годы, чтобы получить украинские ресурсы. По его словам, в этом случае речь идет о подписании договора, который начнут реализовывать уже после окончания полномасштабной войны, ведь большинство полезных ископаемых Украины находятся на захваченных территориях.

Вас также могут заинтересовать новости: