ПФУ сообщает, что у пожилых украинцев есть возможность получить 6-месячную пенсию, если они приняли решение переехать.

Пожилым украинцам предусмотрена 6-месячная выплата пенсии в случае выезда на постоянное место жительства за границу, согласно статье 51 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", говорится на сайте Главного управления Пенсионного фонда Украины в Одесской области.

В ПФУ сообщают, что выплата осуществляется по заявлению пенсионера, за шесть месяцев до выезда, считая с месяца, который наступает за месяцем снятие с учета.

Если гражданин планирует выехать за границу, он может лично обратиться в сервисный центр ГУ ПФУ по месту своего постоянного проживания и предоставить ряд документов — в первую очередь, заявление (установленного образца), а также паспорт гражданина Украины для выезда за границу (с записью о выезде на постоянное место жительства за границу)/паспортный документ иностранца/документ, удостоверяющий личность без гражданства, а также справку о снятии с регистрации места жительства в Украине.

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"Денежная помощь при выезде пенсионера на постоянное место жительства за границу выплачивается органами Пенсионного фонда путем зачисления на текущий счет получателя в уполномоченном банке", - говорится на сайте ПФУ.

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Ранее УНИАН сообщал, кто может получить пенсию в 10 окладов и больше 23 000 грн. Это касается некоторых работников коммунальных и государственных учреждений.

Кроме того, нардеп сообщил о революционной инициативе — о пенсиях через "Новую почту".

"Сейчас "Укрпочта" и "Ощадбанк" являются операторами выплаты пенсий. NovaPay может стать таким оператором также. Потому что они говорят, что у них также большая сетка. И это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта", в селах", - сообщил нардеп.

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