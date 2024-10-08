Ввиду разветвленной сети отделений этой компании, она вполне может подойти и на роль оператора по выплате пенсий.

Частный почтовый оператор "Новая почта" может взять на себя функции по выплате государственных пенсий наравне с "Укрпочтой". Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал нардеп от "Слуги народа" Тарас Тарасенко.

По его словам, уже существует законопроект, в котором предлагается сделать "Новую почту" одним из операторов выплаты пенсий в Украине.

"Сейчас "Укрпочта" и "Ощадбанк" являются операторами выплаты пенсий. NovaPay (платежный сервис от "Новой почты" - УНИАН) может стать таким оператором также. Потому что они говорят, что у них также большая сетка. И это будет удобнее и оперативнее работать, чем "Укрпочта", в селах", - сообщил нардеп.

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На какой стадии находится сейчас этот законопроект, и насколько велики шансы его принятия, нардеп не уточнил.

Другие новости о "Новой почте"

Как писал УНИАН, украинская логистическая компания "Новая почта" отменила оплату за возврат посылки и комиссию от объявленной стоимости для отправителя в случае отказа от получения. Особенно ощутимыми эти изменения будут для тех клиентов, которые делают много коммерческих отправлений.

Также мы рассказывали, что "Новая почта" вышла на рынок Австрии с собственной курьерской доставкой. Срок доставки из Украины - от 5-ти дней, по Австрии и в другие европейские страны - от 1-го дня.

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