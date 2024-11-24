В ПФУ отметили, что средняя пенсия в Украине составляет 5 852 гривень.

В Украине проживают более 10 миллионов пенсионеров. Согласно данным Пенсионного фонда Украины, самый большой средний размер пенсионных выплат зафиксирован в Киеве.

В ПФУ поделились, что по состоянию на 1 октября 2024 года средняя пенсия в Украине составляет 5 852 гривень. Тем не менее наибольший процент пенсионеров в нашей стране получает менее 3 тысяч гривень.

Размеры пенсионных выплат:

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менее 3 000 гривень - 25,79%;

от 3 001 до 4 000 гривень - 17,35%;

от 4 001 до 5 000 гривень - 18,59%;

от 5 001 до 10 000 гривень - 25,57%;

более 10 000 гривень - 12,70%.

Наибольший средний размер пенсионных выплат зафиксирован в Киеве. Там пенсионеры в среднем получают 7 971 гривню, согласно данным ПФУ.

Ровенская область расположилась на втором месте по среднему размеру пенсионных выплат (7 277 гривень). Тройку лидеров замыкает Донецкая область (7 159 гривень).

В Луганской области пенсионеры в среднем получают 6 716 гривень. В Днепропетровской области средний размер пенсионных выплат составляет 6 435 гривень, а в Киевской области - 6 084 гривень.

В ПФУ подчеркнули, что самые маленькие пенсии получают в Тернопольской области. Средний размер пенсионных выплат в регионе составляет 4 461 гривню.

Пенсии в Украине - последние новости

Ранее в ПФУ рассказали, что украинцы могут "досрочно" выйти на пенсию в 2025 году. В Пенсионно фонде объяснили, какие категории граждан могут рассматривать эту возможность.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский поделился, есть ли у государства деньги на зарплаты и индексацию пенсий. По его словам, в 2025 году также предусмотрено расширение многих государственных программ поддержки бизнеса и потребителей.

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