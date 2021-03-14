Вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики.

По оценкам Немецкого института экономики (IW) сокращение валового внутреннего продукта в Германии за весь период пандемии составит около 250 миллиардов евро.

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Об этом заявил директор Института Михаэль Гютер, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

"По подсчетам экспертов, в первом квартале 2021 года локдаун будет стоить немецкой экономике около 50 миллиардов евро", - говорится в сообщении.

Гютер отметил, что вызванный распространением коронавируса кризис стал беспрецедентным шоком для немецкой экономики. И хотя финансовая помощь от государства и программа сокращенного рабочего времени, которая часто позволяет избежать увольнений, и помогли предотвратить худшие последствия, однако время выплаты осуществлялись со значительными задержками.

"По словам Гютера, в Германии сейчас есть около пяти тысяч так называемых "зомби-предприятий", которые существуют благодаря финансовой помощи от государства или только потому, в стране временно отменили обязанность об объявлении банкротства неплатежеспособными компаниями", - подчеркивает издание.

Несмотря на это, по данным директора IW, в течение 2020 года около 16 300 предприятий в Германии объявили о банкротстве.

С другой стороны, многие предприятия в Германии за этот период смогли сэкономить немалые средства - например, путем сокращения количества командировок за границу и внутри страны.

По подсчетам немецкого объединения делового туризма, с начала пандемии немецкие компании сэкономили около 50 миллиардов евро из-за отмены командировок. Количество последних сократилось почти на 90%.

Что этому предшествовало

По подсчетам аналитиков, ВВП Германии за 2020 год из-за введения карантинных ограничений сократился на 5,1 процента после роста на 0,6 процента в 2019 году.

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Автор: УНИАН