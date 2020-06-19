Иностранцы сократили вложения в украинские ОВГЗ

Текущие объемы вложений снизились на 15% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 1,292 млрд грн, или на 1,3%, - до 100,491 млрд грн.

Читайте такжеГривня в ожидании спасательного круга

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины незначительно возросла - до 11,56%, а по сравнению с началом года текущие объемы вложений снизились на 15,3 млрд грн, или на 15,2%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram