Иностранцы сокращают вложения в украинские гособлигации

Текущие объемы вложений снизились на 6,5% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели сократился на 1,43 миллиарда гривень, или на 1,31%, – до 108,287 миллиарда гривень.

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Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины снизилась до 12,6%, а по сравнению с началом года текущие объемы вложений снизились на 7,5 миллиарда гривень, или на 6,5%.

Как сообщал УНИАН, объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 миллиардов гривень, или в 18 раз, - до 115,8 миллиарда гривень.