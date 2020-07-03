Временная глава НБУ Рожкова рассказала, кто должен прийти на ее место

По словам Рожковой, это должен быть технократ.

Правление Национального банка Украины рассчитывает, что на пост главы НБУ будет назначен профессиональный человек, технократ с высокой репутацией, не поддающийся политическому давлению.

Об этом на брифинге сообщила исполняющая обязанности главы НБУ Екатерина Рожкова.

"С нашей точки зрения, это должен быть профессиональный человек, у которого высокая репутация как на внутреннем рынке среди финансового сектора, бизнеса, так и у внешних партнеров Украины, включая инвесторов. Это должен быть технократ, который не поддается политическому давлению", - сказала Рожкова.

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По ее словам, это также должен быть человек, который готов и дальше внедрять взвешенную политику НБУ по разным направлениям.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 3 июля, Верховная Рада поддержала предложение президента Владимира Зеленского уволить Якова Смолия с поста главы Национального банка Украины.

Исполнять обязанности главы Национального банка Украины (НБУ) до назначения нового руководителя будет первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

1 июля 2020 года Смолий написал и подал президенту заявление об увольнении в связи с отставкой по собственному желанию, объяснив свое решение тем, что длительное время на НБУ осуществляется систематическое политическое давление, что делает невозможным эффективное исполнение им своих обязанностей.

15 марта 2018 года Верховная Рада по предложению тогдашнего президента Украины Петра Порошенко назначила Смолия главой НБУ, уволив с этой должности Валерию Гонтареву. Смолий с 11 мая 2017 года исполнял обязанности главы НБУ.

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