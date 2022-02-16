По словам женщины, ее ребенок получил травму, которая не входит в перечень нестраховых случаев.

Клиентка "ПриватБанка" пожаловалась на проблемы со страховкой, которую она оформляла через банк. Ей отказали в выплате денег на ребенка, который получил травму. Дело по страховке закрыли раньше времени.

Об этом женщина рассказала на сайте "Минфина".

По словам клиентки "Привата", ее ребенок получил уличную травму - повреждения связок голеностопа. В страховой ей отказали в выплате, так как эта травма якобы не является страховым случаем. Однако женщина перечитала договор и увидела, что отказать в выплате денег могут из-за разрыва связок в коленной чашечке. Но у ее ребенка травма была совсем другая - растяжение связок в голеностопе.

"Более того, страховой менеджер указала, что не предоставлена выписка с ФИО, датой травмы и обращения, причиной, диагнозом, лечением. У неё явно плохо или со зрением, или с мышлением, т. к. в справке с травмпункта все это указано. Ещё барышня сказала, что пока идёт лечение — дело на рассмотрении, и мне ещё нужно предоставить сканкопию свидетельства о браке, а также выписку по окончании лечения. Сегодня зашла подгрузить свидетельство, а дело моё закрыто и никто даже не предупредил, и не дождались выписки о пройденном лечении", - пожаловалась клиентка "Привата".

Она отметила, что закрыла все страховки для всех членов своей семьи, которые были оформлены через "ПриватБанк". По словам женщины, она ждет реакции и участия от банка, но теперь сотрудничать с организацией она почти не хочет.

В "Привате" на жалобу клиентки, которая недовольна страховкой, ответили. Там подтвердили, что заявка на выплату средств по данному страховому случаю действительно закрыта. Но, как указали в банке, женщина может снова подать заявку и ее якобы заново рассмотрят.

Ранее УНИАН уже сообщал, что клиентка "Привата" пожаловалась на эпопею с наследством. По ее словам, в банке "украли" депозит ее умершего брата.

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