Стартовая цена столичного отеля "Днипро" выросла до 711 миллионов гривень

В аукционе участвуют 29 претендентов, а сами торги пройдут в три этапа.

Стартовая цена отеля "Днипро" в центре Киева после начала онлайн-аукциона по его продаже выросла до 711 миллионов гривень с 80 миллионов 923,4 тысячи гривень.

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Об этом сообщил глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко, который дал старт торгам.

По его словам, участвовать в аукционе будут 29 претендентов. Сами торги пройдут в три этапа.

Сенниченко подчеркнул, что фонд выставил ряд условий для потенциальных покупателей.

Так, новый владелец должен сохранить основной вид деятельности отеля (номерной фонд на уровне не менее 100 номеров, категория отеля не ниже "четыре звезды", в наименовании отеля слово "Днипро"), а также погасить в течение трех месяцев задолженность отеля по заработной плате, перед бюджетом, просроченной кредиторской задолженности в случае их наличия.

Помимо этого, он не должен по своей инициативе увольнять работников отеля в течение шести месяцев, соблюдать требования и дополнительные ограничения природоохранного законодательства, финансировать охрану труда и трудоустроить лиц с инвалидностью.

Как сообщал УНИАН, в феврале Фонд госимущества планировал выставить на аукцион отель "Днипро", расположенный на Европейской площади в Киеве, со стартовой ценой в 10 миллионов долларов. Позже стартовая цена снизилась до 81 миллиона гривень.

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