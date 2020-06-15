Столичный отель "Днипро" выставят на торги уже 15 июля - Фонд госимущества

Стартовая цена объекта составляет 80 миллионов 923,4 тысячи гривень.

Фонд государственного имущества Украины в своей газете "Ведомости приватизации" опубликовал приказ о назначении на 15 июля аукциона по продаже отеля "Днипро", который расположен в центре Киева, стартовая цена объекта составляет 80 миллионов 923,4 тысячи гривень.

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При этом фонд выставил ряд условий для потенциальных покупателей.

Так, новый владелец должен сохранить основной вид деятельности отеля (номерной фонд на уровне не менее 100 номеров, категория отеля не ниже "четыре звезды", в наименовании отеля слово "Днипро"), а также погасить в течение трех месяцев задолженность отеля по заработной плате, перед бюджетом, просроченной кредиторской задолженности в случае их наличия.

Помимо этого, он не должен по своей инициативе увольнять работников отеля в течение шести месяцев, соблюдать требования и дополнительные ограничения природоохранного законодательства, финансировать охрану труда и трудоустроить лиц с инвалидностью.

"Срок действия обязательств покупателя пакета акций относительно условий, которые не имеют определенного периода их выполнения, составляет 5 лет со дня перехода к покупателю права собственности на пакет акций", - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в феврале Фонд госимущества планировал выставить на аукцион отель "Днипро", расположенный на Европейской площади в Киеве, со стартовой ценой в 10 миллионов долларов.

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