Курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,73 грн/евро.

Национальный банк Украины на понедельник, 6 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,17 грн / долл., то есть гривня укрепилась на 10 копеек по сравнению с сегодняшним официальным курсом.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на понедельник установлен на уровне 38,73 грн/евро, то есть гривня ослабла на 6 копеек по сравнению с сегодняшним курсом НБУ.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,17/36,19 грн/долл., евро - 38,54/38,56 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на 3 ноября установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,27 грн/долл., то есть он не изменился по сравнению с предыдущим показателем. Официальный курс гривни к евро на пятницу был установлен на уровне 38,67 грн/евро, то есть гривна ослабла на 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

Кабинет министров в представленном ко второму чтению проекте государственного бюджета на 2024 год обновил прогноз курса валюты - в следующем году доллар будет стоить в среднем 40,7 гривень. Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривни - в среднем за год 40,7 гривень за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривень за доллар в предыдущем прогнозе.

Вас также могут заинтересовать новости: