В октябре на межбанковском валютном рынке Нацбанк продал 3,337 миллиарда долларов.

Национальный банк Украины в октябре на межбанковском валютном рынке продал 3,337 миллиарда долларов, что является самым большим объемом с июня 2022 года, когда этот показатель составил 3,956 миллиарда долларов. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацбанка.

Если брать еженедельные показатели продаж валюты, то пик пришелся на первую неделю второго месяца осени, 2-6 октября, когда Национальный банк продал на межбанке 1,163 миллиарда долларов.

В сентябре НБУ продал на межбанке 2,692 миллиарда долларов, то есть, объем продажи валюты вырос сразу на 24%. Всего с начала года НБУ продал валюты на 22,613 миллиарда долларов.

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Управляемая гибкость курса

До полномасштабного российского вторжения в Украине был режим плавающего курсообразования. 24 февраля 2022 года Национальный банк зафиксировал обменный курс гривны к доллару на уровне 29,25 грн/долл., а в июле 2022 года, ослабил курс до 36,57 грн/долл.

3 октября 2023 г. Национальный банк отменил в Украине фиксированный курс гривны к доллару и ввел гибкий курс.

Отныне введен режим "управляемой гибкости", при котором курс будет устанавливаться в соответствии с ситуацией на межбанковском валютном рынке, однако Национальный банк будет контролировать, чтобы не происходило значительного обесценивания или роста курса.

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