В следующем году доллар будет стоить в среднем 40,7 гривен

Кабинет министров Украины подал в Верховную Раду ко второму чтению проект государственного бюджета на 2024 год. Согласно обновленному прогнозу правительства, в следующем году доллар будет стоить в среднем 40,7 гривен.

Как сообщается в пояснительной записке, в прогнозе на 2024 год был скорректирован в сторону уменьшения показатель потребительской инфляции - с 10,8% до 9,7% (в расчете декабрь к декабрю прошлого года).

"Уточнение произошло на фоне изменения предположений относительно курса гривни - в среднем за год 40,7 гривен за доллар ко второму чтению по сравнению с 41,4 гривен за доллар в предыдущем прогнозе", - говорится в документе.

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Согласно ему, на конец следующего года ожидаемый курс составляет 42,1 грн за доллар, до того он был на уровне 44,2.

Также правительство ожидает, что на конец этого года курс составит 38,6 грн за доллар, вместо 40,2, который прогнозировался в первом чтении.

Ожидания от курса доллара в Украине

Как отмечают эксперты, курс доллара в Украине в ноябре 2023 года будет колебаться в пределах 37,6-38,2 гривны за доллар.

В то же время на следующей неделе (6-12 ноября), считают эксперты, вряд ли возможна резкая смена курсов как на межбанке, так и на наличном рынке.

Отмечается, что коридор ожидаемых (возможных) колебаний на безналичном рынке останется подобным прошлой неделе: 36,4-36,7 грн/$ и 38,5-38,8 грн/€. Наличный рынок сохранится на уже устоявшихся позициях: курс будет в коридоре 37,5-38,5 грн/$ и 39-42 грн/€.

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