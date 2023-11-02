Курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,67 грн/евро.

Национальный банк Украины на пятницу, 3 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,27 грн/долл., то есть он не изменился по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте НБУ, официальный курс гривни к евро на пятницу установлен на уровне 38,67 грн/евро, то есть гривня ослабла на 44 копейки по сравнению с предыдущим показателем.

На межбанковском валютном рынке Украины до 16:00 котировки гривни к доллару установились на уровне 36,26/36,28 грн/долл., евро - 38,63/38,65 грн/евро.

Видео дня

Курс валют в Украине - сегодня это стоит знать

Национальный банк на четверг, 2 ноября, установил официальный курс гривни к доллару на уровне 36,27 грн / долл., гривня укрепилась на 1 копейку по сравнению с показателем 1 ноября.

Официальный курс гривни к евро на 2 ноября НБУ установил на уровне 38,23 грн/евро - гривня укрепилась на 32 копейки по сравнению с курсом на 1 ноября.

На межбанковском валютном рынке 1 ноября котировки гривни к доллару составляли на уровне 36,27/36,29 грн/долл., евро - 38,26/38,28 грн/евро.

Наличный курс гривни к доллару в украинских банках 2 ноября укрепился еще на 5 копеек - до 37,90 грн за доллар в среднем. Продать американскую валюту в банках сегодня можно было в среднем по курсу 37,40 грн за доллар. Относительно евро средний курс гривни остался неизменным и составляет 40,40 грн за евро, а продать евро можно по курсу 39,70 грн за евро.

Вас также могут заинтересовать новости: