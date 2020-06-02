Опубликованы сотни тысяч документов об оффшорных фирмах на Багамах: кто “засветился” из украинцев

«Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах.

Четыреста тысяч документов из реестра юридических лиц Багамских островов попали в публичный доступ. Большой массив данных охватывает информацию относительно граждан более 100 стран, которые обращались к этой юрисдикции в Карибском бассейне для регистрации здесь своего бизнеса. Это островное государство – одна из самых известных в мире офшорных зон.

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За публикацией данных стоит инициатива Distributed Denial of Secrets, сокращенно – DDoS. Одни из ее основателей – американские журналисты Эмма Бест и Лоракс Хорн, остальные команды – анонимные технические специалисты и интернет-активисты. На сайте проекта, направленного на борьбу с секретностью, опубликован уже ряд подобных утечек.

«Багамские файлы» попали в публичное пространство в середине мая. На базе этих документов уже опубликовало расследование немецкое издание Spiegel, которое рассказало об оффшорных тайнах известных немцев – бывшей легенды футбола Уве Зеелера, владельцев доли в компании BMW и других.

В 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ) уже обнародовал так называемое Багамське досье (Bahamas Leaks) – большой объем данных из реестра юридических лиц Багамских островов. Но публичный интерфейс базы данных ICIJ не содержал документов – они не были выложены в публичный доступ. В консорциуме объясняли, что это сделано из соображений защиты персональных данных.

В отличие от консорциума ICIJ активисты DDoS пошли дальше и выложили полный архив документов. Соучредитель проекта Эмма Бест также рассказала, что выложенный архив содержит большее количество данных, чем Bahamas Leaks, а некоторые данные касаются более свежего периода – до 2018 года.

«Украинская часть» багамского архива содержит данные о почти 60 фирмах. Большинство из них основаны украинцами, которые не занимаются управлением государством и являются малоизвестными бизнесменами. Но ряд фамилий все же обращают на себя внимание, пишет “Радио Свобода”.

Экс-заместитель министра, олигарх, кадровый дипломат, бывший народный депутат – неполный список известных деятелей, которые по тем или иным причинам, как оказалось, регистрировали свой бизнес в багамской оффшорной зоне. «Схемы» проанализировали – кто из околополитических деятелей «засветился» в багамских файлах и о чем это может свидетельствовать.

В частности, журналисты заметили фирму Pharma Distributing corp. бывшего депутата и бизнесмена Константина Жеваго. Как пояснили изданию в пресс-службе Жеваго, компания прекратила свое существование, а ранее занималась дистрибуцией медицинских препаратов на территории Латинской Америки и стран Карибского бассейна.

Фигурирует как директор и президент багамской компании Drink Inc. в опубликованных архивных документах Сергей Блескун – нынешний глава государственного предприятия «Укрспирт». В 2016-м он же был заместителем руководителя ГП «Укрспирт». Багамская Drinks Inc. с начала 2000-х является учредителем дочернего предприятия «Дринкс Украина», которая выпускает соки торговой марки «Смак».

Также в архиве обнаружены фирмы политиков и бизнесменов из Одессы: Golden Gate Bay Limited экс-регионала Сергея Кивалова и одесского застройщика, владельца издания Kyiv Post Аднана Ківана, а также Real Estate Holding Ltd бизнесмена Бориса Когана и экс-депутатов Игоря и Александра Урбанского.

Фигурирует в документах Багамских островов и Арсений Положий. Как директор компании Ditel Inc. по состоянию на 2012 год. В ноябре 2010 года экс-президент Виктор Янукович включил Положия в делегацию Украины для участия в переговорах с Европейской комиссией относительно внесения изменений в Соглашение между Украиной и европейским сообществом об упрощении оформления виз. В распоряжении значится, что Положий работал начальником отдела консульско-правовых вопросов Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины. В 2012 году Положію разрешили адвокатскую практику в Киеве. Сейчас он занимается исследованием конкурентоспособности украинского бизнеса совместно с USAID.

Регистрировать фирмы в оффшорных юрисдикциях – это не преступление. Это мировая практика, которая сложилась по ряду причин. Для кого-то это – вопрос удобного структурирования своего бизнеса, многих привлекает развитый сервис на «офшорах» – зарегистрировать фирму здесь обычно быстро, администрировать – просто. Крупнейших же магнитов два – низкое налогообложение и возможность сохранить полную анонимность.

В последние годы произошла целая череда массовых утечек данных из офшорных юрисдикций – Offshore Leaks, Bahamas Leaks, Panama Papers, Paradise Papers и других.

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