Прогнозы для российской экономики были неплохими, но геополитическая угроза их перечеркнула.

Российский рубль сильно пострадал от увеличения геополитического напряжения на фоне того, как Москва стягивает войска к границе Украины. Также растет перспектива того, что США введут новые санкции против России. И это нервирует инвесторов.

Об этом пишет Financial Times, добавляя, что российская валюта упала на 5% за последний месяц. Таким образом, ее стоимость относительно доллара опустилась до самого низкого уровня за 5 месяцев - 77 рублей за один доллар США. Падение рубля было крупнейшим среди всех валют развивающихся стран. Хуже дела были лишь у турецкой лиры.

Читайте такжеWP: Вторжение в Украину не даст Путину высокий рейтинг, как 7 лет назадАналитики надеялись, что рубль отскочит назад после падения на 16% в прошлом году из-за пандемии COVID-19, а также связанного с ней обвала цен на нефть. На прошлой неделе министерство экономики России обновило прогноз экономического роста до 3,8%, а российские компании поспешили воспользоваться бумом ценных бумаг, пытаясь продать свои акции. Но рубль указал на макроэкономическую уязвимость Москвы к напряженным отношениям с Западом.

"Геополитика - это то, что движет рынок валют сейчас. Есть много беспокойств относительно появления более жестких санкциях США, для которых было более чем достаточно триггеров еще до того, как ситуация на восточной границе Украины начала ухудшаться", - сказала экономист Renaissance Capital Софья Донец.

Главный стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш согласился с этим.

Читайте такжеSüddeutsche: Украина слабая, но не беззащитна"Совершенно понятно, что прямо сейчас беспокойство из-за геополитики - это то, что влияет на рубль", - сказал он.

Негативные настроения также ударили по российским суверенным бондам, которые, вполне возможно, могут стать целью для санкции США. Последние же Вашингтон может ввести в ответ на хакерские атаки SolarWinds, вмешательство Москвы в американские выборы в 2020 году, а также за отравление и заключение Алексея Навального.

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Перевод: Лесь Дымань