Номинал монеты-5 грн, тираж-40 000 шт.

Национальный банк Украины продолжает выпуск серии памятных монет, посвященных возрождению дикой природы на территории Чернобыльского заповедника.

Как сообщает пресс-служба НБУ, сегодня вводится в обращение памятная монета "Чернобыль. Возрождение. Рысь Евразийская". Номинал монеты - 5 грн, тираж - 40 000 шт.

"Символично, что сегодня, в 37-ю годовщину чернобыльской катастрофы, НБУ вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Рысь Евразийская", - говорится в сообщении.

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На аверсе монеты в центре размещено символическое колесо жизни, знаменующее возрождение природы: стилизованный международный знак "Радиационная угроза", окутанный листвой, вокруг которого животные, популяции которых развиваются в 30-километровой зоне отчуждения, в частности аисты черного, лошади Пржевальского, рыси, зубра, лося и бурого медведя.

На реверсе на фоне пейзажа изображена рысь, над которой слева на зеркальном фоне надпись: рысь / Евразийская/; вверху – рысь и рысята.

Монеты НБУ

11 июля 2022 года НБУ выпустил новые монеты, посвященные войне с Россией.

25 июля НБУ выпустил в обращение памятные монеты серии "Вооруженные Силы Украины".

В ноябре 2022 года Национальный банк ввел в обращение набор из трех памятных монет "государственные символы Украины" - "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн", а также монету "Сад божественных песен", посвященную выдающемуся украинскому философу и писателю Григорию Сковороде.

Также в ноябре презентовали памятную медаль "Город героев - Харьков".

14 декабря 2022 года Национальный банк Украины ввел в обращение памятную монету "Архистратиг Михаил". Серебряная монета номиналом 10 гривен выпущена тиражом 5000 шт.

30 ноября НБУ ввел в обращение набор из трех памятных монет "Государственные символы Украины" - "Наш герб", "Наш флаг", "Наш гимн". Каждая памятная монета имеет номинал 5 гривень, изготовлена из нейзильбера и украшена цветной печатью.

23 января 2023 года украинские памятные монеты были признаны одними из лучших в мире. Украинские памятные монеты вошли в список десяти лучших монет мира по итогам международного монетного конкурса "Монета года".

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