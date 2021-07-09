Министерство экономики осудило такой штраф на компанию.

Глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Владислава Магалецкая обещает не штрафовать компанию “Новая почта” на 326 млн грн, поскольку такой штраф является не адекватным нарушению.

Об этом глава Госпродпотребслужбы сообщила на своей странице в соцсети Facebook.

"Такого штрафа не будет. Потому что он неадекватен нарушению. Юристы готовят соответствующее решение. Сегодня у меня будет личная встреча с представителями "Новой почты" и бизнес-сообщества”, - написала она.

Также Магалецкая сообщила, что служба будет разбираться с "виновниками" скандала в Харьковской области, которые наложили штраф на компанию.

Читайте такжеВопреки заявлениям Илона Маска курс биткоина обрушится в четыре раза - прогнозПо ее словам, для избежания таких ситуаций в будущем нужно менять законодательство.

Министерство экономики на своей странице в Facebook также осудило этот штраф на “Новую почту”.

“Министерство экономики Украины считает, что применение к ООО «Новая почта» максимальных санкций нарушает требования Закона Украины «Об основных принципах государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности», а именно принцип пропорциональности нарушения и наказания”, - говорится в сообщении.

В частности, министерство осуждает такой подход к начислению штрафов, поскольку он является субъективным, и считает его недопустимым. Сама же ситуация будет тщательно изучена и проведена служебная проверка.

Что предшествовало

В марте 2021 года работники Государственной продовольственной потребительской службы пришли с проверкой в отделение «Новой почты» в Харькове. Поводом к проверке стала жалоба клиента о повреждении посылки на сумму 500 гривен. По ее итогам был наложен штраф на компанию в размере 326 млн грн.

"Новая почта" подала в суд на Госпродпотребслужбу за необоснованно большой штраф.

Компания «Новая почта» основана в 2001 году как оператор экспресс-доставки документов, посылок и грузов в любую точку Украины. Компания имеет более 8 тыс. отделений по всей Украине.

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Автор: Павел Степанец