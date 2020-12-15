Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна отчитаться в Верховной Раде о своих решениях, вследствие которых увеличиваются тарифы. Соответствующее Постановление парламента №4496 инициировала народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Татьяна Плачкова.

"Коллеги из разных фракций и комитетов поддержали мою инициативу, и мы зарегистрировали соответствующее постановление", - сообщила политик на своей странице в Facebook.

Она подчеркнула, что свою ответственность за чрезмерное и постоянное увеличение тарифной нагрузки на людей представители власти переводят именно на этого регулятора и обосновывают это его юридической независимостью. Однако Нацкомиссия по закону подотчетна Верховной Раде. Поэтому парламент должен дать оценку деятельности регулятора, а общество – получить полную и объективную информацию о его ценовой и тарифной политике.

"На ее основе мы сможем определить пути влияния на ситуацию с тарифами. Шаги, которые будут защищать именно потребителей", – резюмировала Татьяна Плачкова.

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Автор: УНИАН