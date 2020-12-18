Текущие объемы вложений снизились на 29,6% с начала года.

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 6,8%, или на 5,2 млрд грн, - до 81,499 млрд грн.

Как свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины, текущая доля нерезидентов на рынке ОВГЗ Украины увеличилась до 8,6%, а по сравнению с началом года объемы вложений снизились на 34,3 млрд грн, или на 29,6%.

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Рынок заимствований

Объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего госзайма Украины в 2019 году вырос на 109 млрд грн, или в 18 раз, - до 115,8 млрд грн.

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 млрд грн, 2,9 млрд долл. и 788 млн евро.

Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.

10 декабря 2020 года заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о том, что потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По состоянию на 11 декабря объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 2,4%, или на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.

16 декабря 2020 года Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн.

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Автор: Екатерина Жирий