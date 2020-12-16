Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн.
Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи семи пакетов гривневых облигаций на сумму 4,23 млрд грн, 10,13 млрд грн, 11,35 млрд грн, 6,73 млрд грн, 3,83 млрд грн, 2,77 млрд грн и 3,06 млрд грн сроком обращения 77, 182, 217, 315, 511, 1050 и 1533 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10%, 10,5%, 10,75%, 11,56%, 11,7%, 11,98% и 12,18% годовых.
Читайте такжеИностранцы стали активнее вкладывать средства в украинские ценные бумаги
Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 266,1 млн долл. сроком обращения 309 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,8%. Средства в евро получены в результате продажи облигаций на сумму 56,67 млн евро сроком обращения 323 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,5%.
Рынок заимствований
- В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.
- Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.
- Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.
- Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 млрд грн, 2,9 млрд долл. и 788 млн евро.
- Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.
- 10 декабря 2020 года заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о том, что потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
- По состоянию на 11 декабря объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 2,4%, или на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram