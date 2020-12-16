Средства получены в результате размещения семи пакетов облигаций в гривне, одного – в долларах и одного - в евро.

Министерство финансов Украины на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло в государственный бюджет 51,439 млрд грн.

Как сообщается на сайте министерства, средства в гривне получены в результате продажи семи пакетов гривневых облигаций на сумму 4,23 млрд грн, 10,13 млрд грн, 11,35 млрд грн, 6,73 млрд грн, 3,83 млрд грн, 2,77 млрд грн и 3,06 млрд грн сроком обращения 77, 182, 217, 315, 511, 1050 и 1533 дней соответственно, со средневзвешенной ставкой доходности 10%, 10,5%, 10,75%, 11,56%, 11,7%, 11,98% и 12,18% годовых.

Читайте такжеИностранцы стали активнее вкладывать средства в украинские ценные бумаги

Средства в долларах получены в результате продажи облигаций на сумму 266,1 млн долл. сроком обращения 309 дней, со средневзвешенной ставкой доходности 3,8%. Средства в евро получены в результате продажи облигаций на сумму 56,67 млн евро сроком обращения 323 дня, со средневзвешенной ставкой доходности 2,5%.

Рынок заимствований

В конце апреля Министерство финансов Украины после нескольких недель перерыва вернулось на внутренний рынок заимствований, возобновив проведение еженедельных аукционов по размещению облигаций внутреннего государственного займа.

Министерство финансов на аукционах по размещению ОВГЗ за январь-октябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 151,7 млрд грн, 2,8 млрд долл. и 630 млн евро.

Международные резервы Украины в ноябре остались на уровне 26,1 миллиарда долларов.

Министерство финансов Украины на аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) за январь-ноябрь 2020 года привлекло в государственный бюджет 171,1 млрд грн, 2,9 млрд долл. и 788 млн евро.

Минфин на еженедельном аукционе по размещению облигаций внутреннего государственного займа 8 декабря привлек в государственный бюджет 15,962 млрд грн.

10 декабря 2020 года заместитель главы Национального банка Украины Дмитрий Сологуб заявил о том, что потребность правительства в финансировании бюджетного дефицита в конце года привела к росту ставок по облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

По состоянию на 11 декабря объем вложений нерезидентов в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) Украины по итогам недели увеличился на 2,4%, или на 1,8 млрд грн - до 76,294 млрд грн.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Богдан Слуцкий