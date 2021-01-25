Украина должна быть сама заинтересована в создании благоприятного климата для привлечения иностранных инвестиций. Особенно это необходимо нашей стране в условиях войны, сложной экономической ситуации и борьбы с COVID-19.

"Мы должны работать над всеми сферами, где мы можем вернуть прирост рабочих мест в Украину, особенно когда речь идет о связи, "зеленом соглашении", энергии, транспорте, образовании - всем, что может способствовать созданию сильной экономики в Украине", - заявил Европейский комиссар по вопросам соседства и расширения Оливер Варгеи.

Но, к сожалению, не так много иностранцев хотят вкладывать средства в экономику Украины, ссылаясь на коррупцию и незащищенность.

Для некоторых желание инвестировать в нашей стране заканчивается катастрофой. Среди ярких примеров - вопиющий случай во Львовской области - захват предприятия "ПП Наттекс", собственником которой является гражданин Германии Антон Иммель.

Напомним, что в 2008 году Иммель приобрел несколько заброшенных зданий в селе Волица Гнездычевская Жидачевского района, оформив все по законодательству. Он провел полную реконструкцию объекта, импортировал в Украину швейные машинки, станки и другое необходимое оборудование. В 2010 году открыл производство по изготовлению матрасов и различных текстильных продуктов. Он инвестировал значительную сумму в экономику нашей страны и создал рабочие места для украинских граждан.

Но, как сообщил Антон Иммель, произошел рейдерский захват предприятия. По словам бизнесмена, захват осуществил бывший сотрудник Государственной таможенной службы Украины Вовк Михаил.

"... Обманным путем Вовк завладел частью акций предприятия. В марте 2020 году ко мне приехали партнеры из Германии (которые имеют 10 огромных концернов по всему миру) для заключения договора о сотрудничестве. Я даже не смог зайти с ними на предприятие!", - рассказал Иммель и подчеркнул, что так Украина потеряла инвестора и запланированные 10 млн евро вложений. А сам он потерял контракты с другими компаниями в Германии и Бельгии на миллионы.

Иммель отметил, что затем "ПП "Наттекс" полностью обанкротилась и имеет задолженность более миллиона гривень государству. Читайте такжеЗакон об "инвестнянях" даст громадный толчок для привлечения инвестиций - Петрашко

"Сколько это еще будет дальше длиться, что умышленно обманывают инвесторов, бандиты забирают бизнес, и остаются безнаказанными, и это не простые рабочие, а именно люди, которые работали или продолжают работать в госорганах?!", - возмутился гражданин Германии.

"Я обратился в правоохранительные органы и прошу о защите, так как получаю постоянные угрозы лишить меня жизни со стороны Михаила Вовка. Я написал заявления в МВС Украины, Налоговую службу и даже президенту Украины", - добавил он.

На сегодняшний день, по словам немецкого бизнесмена, результатов нет, кроме того, он получил ответ от Национальной полиции, что ни одно из его заявлений даже не внесли в Единый реестр досудебный расследований, так как "они не видят причин". Теме не менее, отметил Иммель, уже заведено уголовное дело Интерполом Германии и начато расследование.

Данный случай, безусловно, негативно влияет на имидж Украины на международной арене и нарушает договоренности с Евросоюзом. Ведь представители Еврокомиссии не один раз подчеркивали: Украина и ЕС должны вместе работать над созданием бизнес-среды, основанной на верховенстве права.

"Я был готов инвестировать и дальше в Украину, хотел вложить деньги в новый проект уже в этом году. Но в такой ситуации – это невозможно", - подытожил Антон Иммель.

Немецкий инвестор заявил, что собирается бороться за свои права и вложенные инвестиции, и уже обратился в Бундестаг и Европарламент с просьбой о помощи и защите своих прав.

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Автор: УНИАН