Дорогая покупка уже сейчас станет проблемой для тех, кто не сможет объяснить природу происхождения своих средств.

На сегодняшний день в Украине услугами налоговой амнистии начали пользоваться не только состоятельные украинцы, но и граждане со средним достатком.

Об этом в интервью УНИАН заявил председатель комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев.

"Уже амнистировано 1,6 млрд. грн. Мы видим очень хорошую динамику. И что интересно – начали появляться относительно мелкие суммы ($80-$100 тыс.), а не только большие ($1-$2 млн), как это было раньше", заявил Гетманцев и отметил, что это является позитивным показателем.

"Это свидетельствует о том, что граждане среднего состояния участвуют в амнистии. И это очень важно. Никогда налоговая амнистия не начиналась очередью желающих. Но в процессе интерес увеличивается", - отметил Гетманцев.

Также он подчеркнул, что рассчитывает увидеть пик желающих в следующие полгода.

"Мы его уже видим. После завершения налоговой амнистии (1 сентября 2022) планируется принятие закона, который усилит контроль за ценными покупками граждан. И даже планируется доначисление налога на разницу средств, происхождение которых гражданин не сможет объяснить. Безусловно, люди отрицательно воспринимают такое возможное нововведение и боятся, что не смогут купить никаких ценных вещей", - заявил Гетманцев.

Он также отметил, что слишком дорогая покупка уже сейчас станет проблемой для тех, кто не сможет объяснить природу происхождения своих средств.

"Я не хочу пугать людей, но уже невозможно купить ничего дорогого, если не доказано происхождение средств. Попытайтесь купить сейчас в автосалоне машину. На рынке можно купить, а в автосалоне – нет", - заявил Гетманцев.

Он также напомнил, что финансовый мониторинг будет ужесточаться.

"Тот финансовый мониторинг, который сейчас работает, хотим того или нет, будет ужесточаться. Мир идет семимильными шагами к прозрачности", - заявил Гетманцев.

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