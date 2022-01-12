В Украине в рамках налогового надзора начисление налогов на дорогие покупки, коснется только современных покупок, однако не будет проводиться задним числом.
Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.
"Все больше и больше граждан участвуют в налоговой амнистии, потому что наши сограждане понимают, что современный финансовый мир очень прозрачен и это мир, в котором ты - хочешь или не хочешь - должен объяснять происхождение своих средств", – заявил нардеп.
Гетманцев отметил, что никто не будет облагать дополнительным налогом имущество приобретенное много лет назад, может идти речь только о будущих ценных приобретениях.
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"Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда. Поэтому может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т.д.", — объяснил Гетманцев.
Он также напомнил, что на сегодняшний день уже амнистировано 1 млрд 204 млн грн в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников амнистировано более 100 млн грн.
Добровольное одноразовое декларирование:
- 15 июня 2021 года Верховная Рада приняла закон о добровольном одноразовом декларировании активов физических лиц (№5153), который предусматривает проведение с 1 июля 2021 года до 1 июля 2022 года однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, с которых не были уплачены налоги и сборы в соответствии с требованиями законодательства.
- 1 июля 2021 года Рада разблокировала подписание закона о добровольном одноразовом декларировании.
- 16 июля 2021 года президент Владимир Зеленский подписал законы о проведении одноразового добровольного декларирования активов.
- Декларирование проводится с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года. Тот, кто в указанный промежуток времени подаст декларацию и заплатит сбор, будет освобожден от ответственности за уклонение от уплаты налогов.
- Декларирование в рамках программы "налоговой амнистии" будет осуществляться по трем имущественным ставкам: первая ставка — 5%: распространяется на любые активы, которые находятся в Украине; вторая ставка — 2,5%, если гражданин решил инвестировать деньги в государственные ценные бумаги, которые выпускает Министерство финансов; третья ставка — 7% на первое полугодие, 9% — на второе, если есть желание задекларировать зарубежные активы.
- 1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.
- 8 декабря 2021 года министр финансов Сергей Марченко заявил о том, что Налоговая служба Украины проведет оценку операций физических лиц с 1995 года на предмет наличия неуплаченных налогов.