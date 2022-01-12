1 сентября 2021 года в Украине стартовало одноразовое добровольное декларирование активов.

В Украине в рамках налогового надзора начисление налогов на дорогие покупки, коснется только современных покупок, однако не будет проводиться задним числом.

Об этом в эфире "Радио НВ" заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

"Все больше и больше граждан участвуют в налоговой амнистии, потому что наши сограждане понимают, что современный финансовый мир очень прозрачен и это мир, в котором ты - хочешь или не хочешь - должен объяснять происхождение своих средств", – заявил нардеп.

Гетманцев отметил, что никто не будет облагать дополнительным налогом имущество приобретенное много лет назад, может идти речь только о будущих ценных приобретениях.

Читайте также"Хотят залезть в карман к каждому украинцу": эксперт о налоговом надзоре

"Если кто-то купил квартиру или дом на средства, полученные от уклонения от уплаты налогов, никто не может отобрать эту квартиру или дом, никто не может доначислить какой-либо налог на стоимость этого актива. Такого полномочия ни у Налоговой, ни у кого-либо другого нет и не будет никогда. Поэтому может идти речь только о будущих ценных приобретениях, отмечаемых в реестрах. Это квартиры, автомобили, акции, ценные бумаги и т.д.", — объяснил Гетманцев.

Он также напомнил, что на сегодняшний день уже амнистировано 1 млрд 204 млн грн в рамках налоговой амнистии. В частности, за период праздников амнистировано более 100 млн грн.

Добровольное одноразовое декларирование: