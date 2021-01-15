Также регулятор предоставил 182 миллиона гривень двум банкам на срок до 84 дней.

Национальный банк Украины в пятницу, 15 января, провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил 15 финучреждениям 8,472 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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Кроме того, на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 84 дней регулятор удовлетворил заявки двух банков на сумму 182 млн грн по ставке 6% годовых.

Нацбанк проводит тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 84 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Предыдущие тендеры

9 ноября 2020 года Национальный банк Украины провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

Национальный банк Украины 9 октября 2020 года провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырнадцати финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.

Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.

Национальный банк Украины 30 октября провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

17 августа 2020 года Нацбанк выделил 14 банкам почти 5 миллиардов гривень рефинанса.

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Автор: Екатерина Жирий