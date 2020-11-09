Регулятор предоставил рефинансирование четырем банкам.

Национальный банк Украины провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырем финучреждениям 563,6 млн грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

Об этом сообщается на сайте НБУ.

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График проведения тендеров

Нацбанк проводит тендеры по поддержанию ликвидности банков сроком до 90 дней еженедельно по пятницам, а по предоставлению долгосрочного рефинансирования от 1 до 5 лет - раз в месяц в каждую вторую пятницу месяца.

Такой график тендеров установлен на период до 30 декабря 2020 года.

Предыдущие тендеры

Национальный банк Украины 9 октября 2020 года провел тендер по долгосрочному рефинансированию банков, в ходе которого предоставил четырнадцати финучреждениям 4,999 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до пяти лет.

Кроме того, 9 октября на тендере по поддержанию ликвидности банков сроком до 82 дней регулятор удовлетворил заявку одного банка на сумму 300 млн грн по ставке 6% годовых.

Национальный банк Украины 30 октября провел тендер по рефинансированию банков, в ходе которого предоставил пяти финучреждениям 10,3 млрд грн по ставке 6% годовых на срок до 84 дней.

17 августа 2020 года Нацбанк выделил 14 банкам почти 5 миллиардов гривень рефинанса.

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Автор: Екатерина Жирий