По данным Госстата, 20,5% украинцев получают зарплату "в конвертах", отметил Палица.

Партия "За майбутнє" предлагает меры по детенизации бизнеса, предусматривающие постепенное снижение в течение 3-4 лет налога на доходы физлиц (с 18% до 11%) и единого социального взноса (с 22% до 15%). При этом в местные бюджеты предлагается зачислять 100% поступлений от НДФЛ. Об этом рассказал лидер партии, народный депутат Игорь Палица.

"Чтобы бизнес начал платить "белые" зарплаты, необходимо снижать налоги. Экономический эффект от этого намного превысит ожидания от налоговых сборов. Снижение налогов на труд позволило Грузии за 10 лет увеличить налоговые поступления в 4 раза и стимулировало развитие предпринимательства и экономики в целом. Уверен, что этим путем должна двигаться и Украина", — заявил Палица.

Читайте такжеВ Украине растет доля теневого сектора экономики – советник президентаПо словам народного депутата, самая большая проблема с "зарплатами в конвертах" заключается в том, что люди, работающие сегодня неофициально, в будущем не будут иметь права на пенсию.

"По данным Госстата, 20,5% украинцев получают зарплату "в конвертах". Похожие цифры опубликовал Центр Разумкова - по соцопросам, каждый пятый украинец работает без официального оформления. Из-за этого потери госбюджета и Пенсионного фонда, по оценкам Исследовательского центра "CASE Украина", составляют 110-150 млрд грн в год. Но главная беда в том, что уже через несколько лет миллионы украинцев преклонного возраста останутся вообще без средств к существованию. Ведь сегодня подавляющее большинство живет от зарплаты до зарплаты и не может откладывать деньги на будущее", — отметил Игорь Палица.

При этом, как отметил народный депутат, все попытки власти заставить бизнес платить деньги официально приводят к обратному эффекту — налоговое давление заставляет предпринимателей вообще заходить "в тень".

Автор: Григорий Бондарь