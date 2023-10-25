По оценкам американского фонда, звание "налогового ада" присвоено 13 странам мира.

Украина попала в список стран с наиболее адскими, токсичными налоговыми системами.

Соответствующий рейтинг под названием Tax Hells Index 2023 ("Налоговый ад 2023") составил американский фонд "1841". Как отмечают авторы рейтинга, первое место присуждается стране с худшей ситуацией в экономике.

Украина занимает в данном рейтинге четвертое место, однако как отмечается в докладе фонда, рейтинг был составлен по итогам 2021 года, то есть до широкомасштабного вторжения.

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По оценкам американского фонда, звание "налогового ада" присвоено 13 странам мира.

Первое, второе и третье места за Беларусью, Венесуэлой и Аргентиной. За Украиной следуют Бразилия и Мексика. Россия в рейтинге занимает девятое место.

По словам аналитиков, предварительный прогноз по улучшению ситуации в Украине пока не оправдался. Впрочем, они считают, что страна имеет потенциал для преодоления вторжения со стороны России и Беларуси.

При составлении рейтинга эксперты учитывали совокупную налоговую нагрузку, долговую нагрузку, совокупный госдолг к ВВП, разницу между госрасходами и доходами (в % ВВП).

При определении показателей рейтинга также были учтены и качественные параметры, в частности, качество управления. Оно, по мнению экспертов, учитывает подотчетность власти, верховенство права в государстве, качество регуляторной политики, политическую стабильность, эффективность государства, коррупционные риски.

Что не так с этим рейтингом

Через несколько часов после публикации эксперт разгромила антирейтинг, в который попала Украина. Co-founder (Urban Space 500), руководитель (За честную и прозрачную таможню) и Executive Director (Институт экономических исследований и политических консультаций) Оксана Кузяков, отметила, что следует более критично подходить к подобным сообщениям.

Она подчеркнула, что нужно обратить внимание на то, какой источник информации, надежный ли он. Также крайне важна методология.

"Методология разработана авторами (неизвестные) и использовалась очевидно дважды. Не будем углубляться, только два факта. В начале отчета за 2023 год указано, что информацию взяли за 2021 (соответственно за 2022 год информация взята с 2020 года). В самом отчете объяснение по странам дано по событиям 2023 года. У меня все. Это называется по-разному, например "подмена понятий". Так что будем внимательны. Не дадим ввести себя в заблуждение, сознательно или нет", - подчеркнула эксперт.

Рейтинги во время войны

В январе 2023 года Украина поднялась в рейтинге сильнейших армий мира.

В марте 2023 года Украина вошла в ТОП-20 самых влиятельных стран мира в рейтинге "мягкой силы". За прошлый год Украина прибавила больше всего баллов среди всех стран рейтинга, заняв 37 место из 121 в общем итоге.

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